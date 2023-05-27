В Киеве сослались на ЕС из-за предложения Китая о новых территориях России

Кулеба заявил, что в ЕС не подтвердили предложения КНР по новым территориям России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба связался с коллегами в Европе после того, как газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорилось о предложении Китая сохранить за Россией новые регионы. Об этом заявлено в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

В Киеве подчеркнули, что ни в одной из стран ЕС, которые посещал якобы выступивший с подобным предложением спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй, не подтвердили данную информацию.

«Ни один из них (европейских дипломатов — прим. «Ленты.ру») не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры о том, чтобы признать за Россией те территории, на которых сейчас в Украине РФ находится», — сослался на свои данные министр, призвав сохранять «холодный ум и здравый смысл».

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что в ходе визита в страны ЕС в страны ЕС Ли Хуэй призвал США и Европу добиться немедленного прекращения огня на Украине и сохранить за Россией новые регионы.