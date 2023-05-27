На Украине предложили властям увеличить вдвое цены на электроэнергию

На Украине регулятор предложил Минэнерго увеличить вдвое тариф на электроэнергию с 1 июня

Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины предложила с 1 июня увеличить тариф на электроэнергию в два раза. Это следует из письма от главы регулятора Руслана Кайдаша в министерство энергетики стран, сообщает портал «Энергореформа».

«НКРЭКУ <...> предоставляет предложения по внесению изменений в положение о возложении спецобязанностей по обеспечению доступности электроэнергии с 1 июня с внедрением первого этапа корректировки цен на электрическую энергию», — сказано в статье.

Как отмечает регулятор, подобные изменения позволят улучшить финансовые показатели госпокмпаний и приблизить указанный механизм к сбалансированному состоянию. В НКРЭКУ считают, что нужно постепенно приводить цены на электроэнергию для обычных потребителей к рыночному уровню.

Ранее председатель правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что летний сезон для украинской энергетики будет сложным периодом из-за дефицита ресурсов. Он подчеркнул, что энергосистема страны может остаться сбалансированной в случае импорта европейской электроэнергии и включения дополнительных объемов генерации на природном газе.