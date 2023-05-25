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20:48, 25 мая 2023Бывший СССР

В «Укрэнерго» предупредили о сложном летнем сезоне для украинской энергетики

«Укрэнерго»: летний сезон для украинской энергосистемы будет сложным периодом
Владимир Кудрицкий

Владимир Кудрицкий. Фото: Яна Тімон / Wikimedia

Летний сезон для украинской энергетики будет сложным периодом из-за дефицита ресурсов. Об этом предупредил председатель правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телеканала «Рада».

«Объем генерации, который будет доступен летом, ограниченный, поэтому летом у нас будет достаточно сложный сезон в энергетике из-за ремонтов на электростанциях, из-за повреждений на тепловых и гидроэлектростанциях», — сказал Кудрицкий.

Он добавил, что энергосистема Украины может остаться сбалансированной в случае импорта европейской электроэнергии и включения дополнительных объемов генерации на природном газе.

Ранее «Укрэнерго» сообщила о приостановке экспорта электроэнергии с Украины. По данным компании, решение связано с необходимостью покрыть потребности страны.

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Алевтина Запольская
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