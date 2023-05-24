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15:07, 24 мая 2023Экономика

«Укрэнерго» приостановила экспорт электроэнергии из Украины

«Укрэнерго»: экспорт электроэнергии приостановлен, чтобы покрыть потребности Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» приостановила экспорт электроэнергии из Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

По данным НЭК, такое решение связано с необходимостью покрыть потребности страны в потреблении электроэнергии. Кроме того, на Украине надо «обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления». В сообщении также сказано, что сейчас в целом временно нет ни экспорта, ни импорта электрической энергии.

«Укрэнерго» сообщает, что в стране продолжается ремонт на энергоблоках атомных электростанций, «для которых лето — традиционная пора подготовки к зиме». Такие восстановительные работы проходят на энергоблоках тепловых электростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), имеющих серьезные повреждения. «Ремонтные бригады "Укрэнерго" также активно работают над восстановлением магистральной высоковольтной инфраструктуры», — заявили в НЭК.

В целом сейчас, как отмечается, произведенной электроэнергии на Украине хватает для покрытия потребностей потребителей. При этом сказано, что обстановка вблизи линии соприкосновения остается сложной. В связи с тем, что периодически повреждаются сети, рядовые потребители остаются без света, однако бригады «Укрэнерго» стараются оперативно восстанавливать питание.

Ранее в мае директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук заявил, что предстоящей зимой все еще возможны отключения электроэнергии на Украине из-за нехватки мощностей и прочности инфраструктуры. Он также сказал, что на территории страны повреждено 75 процентов тепловой генерации. Сухарук добавил, что для ее восстановления Украине необходимо около 150 миллионов долларов.

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Варвара Кошечкина
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