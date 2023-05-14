Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:27, 14 мая 2023Бывший СССР

В ДТЭК заявили о возможном отключении электроэнергии на Украине зимой

В ДТЭК не исключили, что предстоящей зимой на Украине снова отключат электроэнергию

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Предстоящей зимой все еще возможны отключения электроэнергии на Украине из-за нехватки мощностей и прочности инфраструктуры. Такое развитие событий не исключил директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук. Об этом он сказал в эфире телеканала «Рада».

Кроме того, вероятны проблемы с подачей электроэнергии из-за дефицита импорта. При этом директор холдинга указал, что сегодня в стране есть возможность перекрыть условный дефицит импортом. Сухарук подметил, что к веерным отключениям в летнем периоде Украина не дойдет, однако предстоящей зимой возможны сложности.

Ранее директор энергохолдинга ДТЭК заявил, что на территории Украины повреждено 75 процентов тепловой генерации. Сухарук добавил, что для восстановления всего этого стране необходимо около 150 миллионов долларов. Он объяснил, что компании надо отремонтировать девять энергоблоков мощностью полтора гигаватта и восстановить 12 тысяч километров линий электропередачи.

Прошлой зимой на Украине периодически применялись экстренные и стабилизационные отключения электроэнергии из-за повреждений на различных объектах инфраструктуры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Донецке произошли мощные взрывы
В Британии неизвестные повредили строящийся фрегат Королевского флота
Доктор Мясников назвал основные причины появления миомы матки
В ДТЭК заявили о возможном отключении электроэнергии на Украине зимой
США указали на серьезную ошибку в отношениях с Россией
Шольц выступил против мира на Украине на условиях России
Собчак пожаловалась на усталость от работы и возмутила пользователей сети
В Кремле сочли безальтернативными трехсторонние соглашения по Карабаху
В российском регионе обнаружили беспилотник с кумулятивным снарядом
Песков назвал украинские власти вдохновителем и исполнителем убийства россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.