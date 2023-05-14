В ДТЭК заявили о возможном отключении электроэнергии на Украине зимой

В ДТЭК не исключили, что предстоящей зимой на Украине снова отключат электроэнергию

Предстоящей зимой все еще возможны отключения электроэнергии на Украине из-за нехватки мощностей и прочности инфраструктуры. Такое развитие событий не исключил директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук. Об этом он сказал в эфире телеканала «Рада».

Кроме того, вероятны проблемы с подачей электроэнергии из-за дефицита импорта. При этом директор холдинга указал, что сегодня в стране есть возможность перекрыть условный дефицит импортом. Сухарук подметил, что к веерным отключениям в летнем периоде Украина не дойдет, однако предстоящей зимой возможны сложности.

Ранее директор энергохолдинга ДТЭК заявил, что на территории Украины повреждено 75 процентов тепловой генерации. Сухарук добавил, что для восстановления всего этого стране необходимо около 150 миллионов долларов. Он объяснил, что компании надо отремонтировать девять энергоблоков мощностью полтора гигаватта и восстановить 12 тысяч километров линий электропередачи.

Прошлой зимой на Украине периодически применялись экстренные и стабилизационные отключения электроэнергии из-за повреждений на различных объектах инфраструктуры.