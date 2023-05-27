Сальдо оценил решение оставить Херсон

Сальдо назвал оставление Херсона правильным решением с военной точки зрения

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Херсонской области Владимир Сальдо высказался о решении оставить Херсон. Об это он написал в своем Telegram-канале.

Сальдо заявил, что тяжело воспринял оставление Херсона. По его словам, военные выбрали вариант выравнивания линии боевого соприкосновения по Днепру. Однако он назвал оставление города правильным решением с военной точки зрения.

«Днепр — большое естественное препятствие, по нему можно выстроить мощный рубеж обороны», — отметил он.

Ранее Сальдо прокомментировал заявление Киева о планируемом контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он назвал подобные выступления элементом информационной войны. По мнению Сальдо, пик военных возможностей ВСУ пройден — в конфликте произошел перелом, поэтому Киев боится наступать.