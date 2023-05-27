Ракету «Рокот» оснастят многоразовой ступенью с турбореактивными двигателями

Ракету «Рокот» оснастят многоразовой первой ступенью с турбореактивными двигателями

Российские разработчики предложили оснастить ракету «Рокот» дополнительной многоразовой первой ступенью и использовать на ней турбореактивные агрегаты от самолета вместо ракетных двигателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы в базе данных Роспатента.

Согласно замыслу разработчиков из Технологического университета имени космонавта Леонова (МГОТУ), первая ступень с авиационными двигателями Р579-300 будет разгонять ракету примерно до высоты 20 километров, после чего ракета будет лететь дальше с помощью собственных двигателей. Первая ступень при этом будет снижаться за счет парашютов и трех из шести двигателей.

Для применения «Рокота» с такой дополнительной ступенью ракету надо будет перевести с токсичных компонентов топлива на пару кислород-керосин. Для экономии массы в первую возвращаемую ступень будут заправлять только топливо для посадки. Горючее для доставки ракеты на необходимую высоту будет заливаться в первую ступень ракеты.

В апреле гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил о начале изготовления ряда элементов для ракеты «Рокот-М» без украинской системы управления, полностью с российскими деталями.

Ранее Варочко рассказал, что легкую ракету «Рокот-М» планируется запустить в 2024 году. По его словам, изначально планировалось запустить «Рокот-М» в 2022 году, однако аудит показал необходимость замены не только системы управления, но и оборудования, которое долго эксплуатировалось и исчерпало свой ресурс.