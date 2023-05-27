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00:56, 27 мая 2023Бывший СССР

В Раде призвали избавиться от «русифицированного» названия Грузии

В Раде призвали официально называть Грузию Сакартвело для сближения с Тбилиси

Фото: Сандро Шаманидзе / Коммерсантъ

В Верховной раде призвали избавиться от «русифицированного» названия Грузии для сближения Киева и Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.

Как считают авторы инициативы, Грузию следует официально переименовать в Сакартвело. «Соответственно, грузинский народ (грузин) называть картвелами», — следует из пояснительной записки. Такой шаг поможет укреплению отношений Украины и Грузии, а также избавит страну от «русифицированного» наименования, пояснили в Раде.

В начале 2021 года власти Литвы официально переименовали Грузию в Сакартвело. «В данный момент Сакартвело (по-литовски Sakartvelas) является официальным названием», — отметил председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис.

Власти Латвии отказались официально переименовывать Грузию по примеру Литвы. Специалисты сообщили, что слово Gruzija существует в латышском языке как минимум 130 лет.

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    Марина Совина
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