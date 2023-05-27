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18:41, 27 мая 2023Бывший СССР

ВСУ указали на нехватку возможностей для контрнаступления

Врио главы Херсонской области заявил о преодолении пика военных возможностей ВСУ

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Пик военных возможностей Вооруженных сил Украины (ВСУ) преодолен, это указывает на перелом конфликта в пользу России. О такой нехватке заявил временно исполняющий обязанности (врио) главы Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

По словам чиновника, разговоры о скором наступлении украинской армии являются элементом информационной войны. Он предположил, что командование в Киеве боится осуществить задуманное из-за риска потерпеть неудачу.

«Дело в том, что пик военных возможностей противника преодолен — в войне произошел перелом, и враг просто боится. Наши военные готовы их встретить как положено — по-мужски», — сказал Сальдо.

Ранее Сальдо оценил вероятность затопления первой линии обороны ВС России на левом берегу Днепра в случае, если Украина резко спустит воду из водохранилищ при гидроэлектростанциях. Такой сценарий он считает нереализуемым.

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    Алевтина Запольская
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