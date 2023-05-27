Санду рассказала о нежелании молдаван присоединяться к Румынии

Президент Молдавии заявила, что идея объединения с Румынией не нашла поддержки граждан

Идея присоединения Молдавии к Румынии не нашла достаточной поддержки граждан. Об этом заявила президент республики Майя Санду, сообщает РИА Новости.

По ее словам, из-за нежелания объединения власти страны сконцентрировались на вопросах евроинтеграции, которую, как предполагается, поддержат большинство молдаван.

«Действительно есть дискуссия, которая ведется уже давно, но опять же, для этого недостаточно поддержки. Но у Молдовы достаточно поддержки, чтобы стать членом ЕС, и это то, к чему мы стремимся», — рассказала Санду.

Ранее стало известно, что против идеи объединиться выступают более половины жителей Румынии. Кроме того, три четверти жителей страны не хотели бы видеть Санду главой этой страны.