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19:10, 27 мая 2023Бывший СССР

Санду рассказала о нежелании молдаван присоединяться к Румынии

Президент Молдавии заявила, что идея объединения с Румынией не нашла поддержки граждан

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Идея присоединения Молдавии к Румынии не нашла достаточной поддержки граждан. Об этом заявила президент республики Майя Санду, сообщает РИА Новости.

По ее словам, из-за нежелания объединения власти страны сконцентрировались на вопросах евроинтеграции, которую, как предполагается, поддержат большинство молдаван.

«Действительно есть дискуссия, которая ведется уже давно, но опять же, для этого недостаточно поддержки. Но у Молдовы достаточно поддержки, чтобы стать членом ЕС, и это то, к чему мы стремимся», — рассказала Санду.

Ранее стало известно, что против идеи объединиться выступают более половины жителей Румынии. Кроме того, три четверти жителей страны не хотели бы видеть Санду главой этой страны.

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    Алевтина Запольская
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