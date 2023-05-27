Стало известно о взрывах в Харьковской области

«Страна.ua»: в Богодуховском районе Харьковской области произошла серия взрывов

В субботу, 27 мая, в Богодуховском районе Харьковской области произошла серия взрывов. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Подробности произошедшего и информация о пострадавших пока не приводятся.

Ранее стало известно, что в трех областях Украины объявили воздушную тревогу. Сирены прозвучали в 19:01 по местному времени (совпадает с московским) в Сумской, Полтавской и Харьковской областях страны.