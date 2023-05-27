Стало известно об отказе Финляндии закупать российский трубопроводный газ

Yle: Финляндия отказалась от закупки российского трубопроводного газа с мая прошлого года

Российский газ перестал поступать по трубопроводу в Финляндию с мая прошлого года. Об этом пишет Yle.

По информации издания, компании Gasum и «Газпром экспорт» не пришли к соглашению о новых условиях, поэтому власти Финляндии расторгают старый контракт. Процедура касается только соглашения о закупке трубопроводного газа, но не сжиженного.

Трубопроводный импорт газа из России финский энергогигант прекратил в мае 2022 года, после того как Финляндия отказалась платить за него в рублях. Однако Gasum продолжала получать СПГ из Высоцка по долгосрочному контракту с «Газпром экспортом» — он осуществлял экспорт газа для НОВАТЭКа, который выступает производителем.