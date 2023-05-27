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22:04, 27 мая 2023Мир

В Италии решили уничтожить 15 миллионов доз вакцины от COVID-19

Repubblika: в Италии будут уничтожены минимум 15 миллионов доз вакцины от COVID-19

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Как минимум 15 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции будут уничтожены в Италии. Утилизация произойдет по двум причинам: срок годности препаратов истекает в конце года, а также их считают устаревшими. Об этом сообщает газета Repubblika.

По данным издания, фармацевтические компании к осени планируют выпустить новые версии вакцин. Как рассказал глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, ведомство обратилось с просьбой разработать препараты против новых подвариантов омикрон-штамма. Речь идет о противодействии штаммам, которые в последние месяцы активно циркулируют в Китае и, по его словам, их появление ожидается в Европе.

Также Кавалери отметил, что были запрошены моновалентные вакцины, действующие против одного штамма, а не бивалентные. При этом, как отмечает Repubblika, в Италии ежедневно вводится всего несколько сотен доз вакцины от коронавируса.

Ранее эпидемиолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков оценил риск появления мощного штамма коронавируса. По его словам, если более опасный вирус появится, можно будет говорить, что его вывели искусственным путем.

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    Екатерина Подвигина
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