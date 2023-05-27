В московском метро временно закроют центральный участок серой ветки

В Москве 27 и 28 мая закроют участок серой ветки метро между «Савеловской» и «Боровицкой»

В московском метрополитене 27 и 28 мая закроют центральный участок Серпуховско-Тимирязевской линии между станциями «Савеловская» и «Боровицкая» для ремонта. Об этом сообщается на сайте столичного департамента транспорта.

Ремонтные работы пройдут на станциях «Менделеевская», «Цветной бульвар» и «Чеховская» серой ветки метро. «Савеловская» и «Боровицкая» на время станут конечными. Помимо этого, с 20 мая по 9 июня закрыты входы и выходы со станций «Чеховская» и «Цветной бульвар», отметили в ведомстве.

Закрытые участки рекомендуется объезжать через Сокольническую, Замоскворецкую, Кольцевую, Люблинско-Дмитровскую линии метро, а также через БКЛ и МЦД-1. В Дептрансе уточнили, что для ремонта специально выбрано время, когда в метро низкий пассажиропоток.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы выбрать цвета строящихся линий метро — Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской.