В Абхазии высказались об отмене Россией виз для граждан Грузии

МИД заявил, что отмена виз для граждан Грузии не влияет на отношения между РФ и Абхазией

Отмена виз Москвой для граждан Грузии и восстановление прямого авиасообщения не влияют на отношения между Абхазией и Россией, заявил министр иностранных дел республики Инал Ардзинба, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир Абхазского телевидения.

По его словам, российская сторона сообщила Абхазии, что это — гуманитарное решение. «И оно никоим образом не влияет на отношения между Абхазией и Россией», — высказался он.

Дипломат отметил, что абхазская сторона знала о подготовке в России такого указа. «Разумеется, мы такие вопросы обсуждаем, информируем друг друга», — подчеркнул Ардзинба.

Ранее президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для отечественных авиакомпаний. Кроме того, согласно указу президента, будут возобновлены продажи туров в Грузию.