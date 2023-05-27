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12:57, 27 мая 2023Наука и техника

Военный обозреватель назвал самую популярную авиабомбу ВС России

Военный обозреватель назвал авиабомбу ФАБ-500 самым активно применяемым ВС России снарядом

Фото: РИА Новости

Авиационная бомба ФАБ-500 — самый популярный снаряд, применяемый Вооруженными силами России (ВС РФ) в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил военный обозреватель Алексей Суконкин, его цитирует издание NEWS.ru.

«Она дает четкий результат. Радиус поражения взрывной волной оценивается в 150–180 метров. Попавший под удар человек, если не погибнет сразу, очень долго будет занят собой, а не обстановкой», — отметил эксперт.

Суконкин добавил, что ее могут нести практически все отечественные истребители и бомбардировщики.

25 мая сообщалось, что в селе в Белгородской области обнаружили неразорвавшуюся авиационную бомбу ФАБ-500. Ее обезвредили саперы.

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    Елизавета Новикова
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