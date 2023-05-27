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08:56, 27 мая 2023Бывший СССР

Киев обвинили в обстрелах Запорожской области британскими ракетами

Врио главы Запорожской области Балицкий заявил об обстрелах ВСУ региона ракетами Британии

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости обвинил Киев в обстрелах региона британскими ракетами.

«Они, к сожалению, обстреливают наши глубокие тылы, в том числе поставленными им британскими ракетами», — заявил Балицкий.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют куда попало, но иногда попадают и по объектам критической инфраструктуры, «тратят ракеты, не считаясь».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев готовит провокацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы обвинить в ней Россию и прекратить работу миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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    Марина Совина
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