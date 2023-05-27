Киев обвинили в обстрелах Запорожской области британскими ракетами
Врио главы Запорожской области Балицкий заявил об обстрелах ВСУ региона ракетами Британии
Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости обвинил Киев в обстрелах региона британскими ракетами.
«Они, к сожалению, обстреливают наши глубокие тылы, в том числе поставленными им британскими ракетами», — заявил Балицкий.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют куда попало, но иногда попадают и по объектам критической инфраструктуры, «тратят ракеты, не считаясь».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев готовит провокацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы обвинить в ней Россию и прекратить работу миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).