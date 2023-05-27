Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Химки
0:3
Завершен
Урал
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
США
27 мая
14:20 (Мск)
Германия
ЧМ-2023|Semi Finals
Канада
4:2
Завершен
Латвия
ЧМ-2023|1/2 финала
Торпедо М
1:3
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Краснодар
0:0
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Сочи
1:1
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
06:36, 28 мая 2023Спорт

Спортсмен из кулачных боев сравнил гонорар за поединок с зарплатой на заводе

Спортсмен Горбунов заявил, что за кулачный бой получает больше, чем за 4 месяца на заводе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россиянин Николай Горбунов, выступающий в организующем кулачные бои промоушене Top Dog, сравнил спортивные гонорары с зарплатой на заводе. Боец высказался в интервью «Ленте.ру».

«Конечно, я не могу разглашать гонорары за бои в Top Dog, но если сравнивать с зарплатой на заводе, где я трудился сборщиком контрольно-вычислительного оборудования, то за один поединок на кулаках можно заработать больше, чем за четыре месяца там», — отметил Горбунов.

Боец также рассказал, что в Top Dog все очень индивидуально с доходами, они зависят от спортивных результатов. «Они у меня в последнее время хромают, так что есть огромная мотивация исправить эту ситуацию», — добавил россиянин.

Спортсмен провел шесть боев в Top Dog. На счету Горбунова две победы и четыре поражения.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости
    Силовики поймали часть сбежавших экс-заключенных в зоне СВО. Одного дезертира застрелили его сослуживцы
    Польшу обвинили в шпиономании и русофобии
    В Египте потребовали запретить фильм Netflix о Клеопатре
    Кличко заявил о разрушении склада в Киеве после серии взрывов
    Беспилотники пытались приблизиться к территории завода в Краснодарском крае
    Росгвардии предложили перейти на АК-12
    Овечкин назвал плюсы в непопадании «Вашингтона» в плей-офф Кубка Стэнли
    Российские компании столкнулись с дефицитом специалистов по кибербезопасности
    В Иране осудили Зеленского после его слов о России
    Раскрыта цель заявлений Киева о контрнаступлении
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.