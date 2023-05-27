Спортсмен из кулачных боев сравнил гонорар за поединок с зарплатой на заводе

Спортсмен Горбунов заявил, что за кулачный бой получает больше, чем за 4 месяца на заводе

Россиянин Николай Горбунов, выступающий в организующем кулачные бои промоушене Top Dog, сравнил спортивные гонорары с зарплатой на заводе. Боец высказался в интервью «Ленте.ру».

«Конечно, я не могу разглашать гонорары за бои в Top Dog, но если сравнивать с зарплатой на заводе, где я трудился сборщиком контрольно-вычислительного оборудования, то за один поединок на кулаках можно заработать больше, чем за четыре месяца там», — отметил Горбунов.

Боец также рассказал, что в Top Dog все очень индивидуально с доходами, они зависят от спортивных результатов. «Они у меня в последнее время хромают, так что есть огромная мотивация исправить эту ситуацию», — добавил россиянин.

Спортсмен провел шесть боев в Top Dog. На счету Горбунова две победы и четыре поражения.