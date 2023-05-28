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13:36, 28 мая 2023Мир

Соперник Эрдогана на выборах нарушил электоральное законодательство Турции

Haber7: кандидат в президенты Турции Кылычдароглу нарушил запрет на агитацию до выборов

Фото: Hannah McKay / Reuters

Кандидат в президенты Турции и соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах нарушил электоральное законодательство страны, отправив через своих заместителей сообщения, представляющие собой предвыборную агитацию. Об этом говорится в материале Haber7.

«Председатель НРП Кемаль Кылычдароглу проигнорировал запрет на выборы, начавшийся [27 мая] в 18:00, и провел предвыборную агитацию, отправив СМС членам Народной республиканской партии», — заявили обозреватели издания. Известно, что пресс-служба Кылычдароглу разослала СМС-сообщения жителям города Бурсы от имени своего советника Орхана Сарыбала, отвечающего за сельскохозяйственную политику.

«Дорогие жители Инегеля, когда вы проголосуете за 13-го президента, тем самым вы проголосуете за Инегель. Я сделаю [район] Инегель [отдельной] провинцией в течение шести месяцев [после избрания]», — говорилось в тексте сообщения.

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28 мая в Турции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов, в которых соперничают Эрдоган и Кылычдароглу. Всего в голосовании должны принять участие более 60 миллионов человек.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Эрдоган набрал 49,24 процента голосов, а его оппонент Кылычдароглу — 45,07 процента. На третьей строчке разместился Синан Оган, который получил 5,28 процента голосов. Мухаррем Индже, который снялся с выборов за три дня до первого тура, но голоса за которого решено считать действительными, получил 0,41 процента голосов.

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    Виктория Кондратьева
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