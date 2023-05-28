Посол оценил ход СВО словами «Россия еще не начала действовать серьезно»

Российский посол в Британии Келин: РФ готова к переговорам, но Запад ведет мир к эскалации

Посол России в Лондоне Андрей Келин прокомментировал ход спецоперации на Украине. Об этом он высказался в беседе BBC News.

Келин оценил ход спецоперации словами «Россия еще не начала действовать серьезно». По его словам, РФ готова к переговорам, однако Запад ведет мир к эскалации.

«[Продолжительность конфликта на Украине] зависит от усилий по его эскалации, предпринимаемых странами НАТО, в особенности Великобританией... Рано или поздно, конечно, эта эскалация может получить новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Мы можем заключить мир завтра», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что Россия «в 16 раз» больше Украины, поскольку обладает «колоссальными» ресурсами.

Ранее Келин объяснил, что Запад стремится принять Украину в состав НАТО для сдерживания России. «С одной стороны — это политическое, экономическое сдерживание, с другой стороны — переходит в военные формы и через освоение украинской территории», — уточнил он.