Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:27, 28 мая 2023Мир

Посол оценил ход СВО словами «Россия еще не начала действовать серьезно»

Российский посол в Британии Келин: РФ готова к переговорам, но Запад ведет мир к эскалации
Андрей Келин

Андрей Келин. Фото: Dylan Martinez / Reuters

Посол России в Лондоне Андрей Келин прокомментировал ход спецоперации на Украине. Об этом он высказался в беседе BBC News.

Келин оценил ход спецоперации словами «Россия еще не начала действовать серьезно». По его словам, РФ готова к переговорам, однако Запад ведет мир к эскалации.

«[Продолжительность конфликта на Украине] зависит от усилий по его эскалации, предпринимаемых странами НАТО, в особенности Великобританией... Рано или поздно, конечно, эта эскалация может получить новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Мы можем заключить мир завтра», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что Россия «в 16 раз» больше Украины, поскольку обладает «колоссальными» ресурсами.

Ранее Келин объяснил, что Запад стремится принять Украину в состав НАТО для сдерживания России. «С одной стороны — это политическое, экономическое сдерживание, с другой стороны — переходит в военные формы и через освоение украинской территории», — уточнил он.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине выдвинули Москве встречные условия для мирного урегулирования конфликта. Что об этом думают в России?
    В Британии заподозрили ВСУ в вербовке российских пенсионеров и подростков
    В России зафиксировали дефицит тушек и филе бройлера
    Москвичи вспомнили популярное в советские годы увлечение
    Посол оценил ход СВО словами «Россия еще не начала действовать серьезно»
    Путин заявил о необходимости быстрой доставки гумпомощи в новые регионы России
    Путин назвал задачи погранслужбы России вблизи зоны боевых действий
    Белгородский губернатор раскрыл данные об ущербе после обстрела ВСУ Шебекино
    Ройзман попал в ДТП под Екатеринбургом
    Президента Грузии обвинили в нежелании наладить отношения с соседними странами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.