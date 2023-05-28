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02:38, 28 мая 2023Экономика

Российские кинокомпании пожаловались на нехватку камер и оборудования

РБК: кинокомпании РФ испытывают нехватку российских камер и оборудования для съемок

Фото: Unsplash.com

Российские кинокомпании пожаловались на нехватку отечественных камер и оборудования для съемок, об этом сообщает РБК.

Отмечается, что отрасль испытывает высокий уровень зависимость от техники импортного производства, ее доля на рынке составляет 90 процентов.

Также указывается, что у российских производителей не хватает мощностей для замещения иностранных брендов в условиях санкций, а нарастить их без государственного стимулирования будет затруднительно.

«Импортозамещение в производстве техники и программном обеспечении для кинопроизводства — это процесс, который может занимать года и даже десятилетия и является крайне актуальным для киноотрасли», — говорится в материале.

Ранее «Известия» назвали самые популярные товары для параллельного импорта. Чаще всего по параллельному импорту в Россию поставляют электронику и товары для дома.

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    Марина Совина
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