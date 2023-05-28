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16:59, 28 мая 2023Забота о себе

Хирург предупредил россиян об опасности пузырьков шампанского

Хирург Умнов: пузырьки шампанского пагубно влияют на желудок и могут провоцировать язву

Фото: Aleisha Kalina / Unsplash

Пузырьки шампанского пагубно влияют на стенки желудка и его слизистую. О такой опасности напитка предупредил россиян хирург Александр Умнов, сообщает NEWS.ru.

По его словам, при чрезмерном употреблении игристого вина содержащиеся в нем пузырьки углекислого газа повышают кислотность в организме, увеличивая тем самым риск развития язвы. Хирург также указал на такую особенность шампанского, как быстрое опьянение при его употреблении. Виной тому все те же пузырьки, которые позволяют алкоголю быстрее всасываться в кровь.

Кроме этого, Умнов обратил внимание, что в состав шампанского входит насыщенный спирт и сахар. Как считает врач, употребление такого напитка способствует накоплению жиров в организме и возникновению сахарного диабета второго типа, а из-за содержащегося в нем этанола страдает печень.

Ранее Росалкогольрегулирование сообщало, что с начала 2023 года в России выросло потребление шампанского и сократились продажи водки. За первые четыре месяца текущего года розничные продажи игристого вина стали больше на 7,6 процента, увеличившись до 5,972 миллиона декалитров.

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    Алевтина Запольская
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