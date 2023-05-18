Росалкогольрегулирование: в 2023-м россияне стали пить больше шампанского и меньше водки

С начала 2023 года в России выросло потребление шампанского, а также сократились продажи водки. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, с января по апрель общий объем сбыта спиртного, кроме слабоалкогольных напитков, увеличился на 3 процента, до 70,99 миллиона декалитров (дал). Продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи выросли на 17,3 процента, до 5,584 миллиона дал.

За первые четыре месяца 2023-го розничные продажи шампанского стали больше на 7,6 процента, до 5,972 миллиона дал. Оборот торговли тихими винами вырос на 3,2 процента, до 17,412 миллиона дал. Продажи ликерных вин подскочили на 149,4 процента, до 420,2 тысячи дал. В то же время водку начали покупать на 0,2 процента реже, оборот этого вида алкоголя уменьшился до 24,207 миллиона дал.

На майских праздниках спрос на алкоголь начал падать. По данным «Контур.маркет», за выходные дни россияне купили на 25 процентов меньше водки и на 33 процента — вина. Наиболее сильное падение зафиксировали у сидра — его продажи в годовом выражении упали на 35 процентов. Падение спроса на него объяснили увеличившимися на 26 процентов ценами.

