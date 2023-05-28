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06:31, 28 мая 2023Экономика

Российские компании столкнулись с дефицитом специалистов по кибербезопасности

«Известия»: почти треть компаний РФ собирается нанимать специалистов по кибербезопасности

Фото: Unsplash.com

Российские компании столкнулись с дефицитом специалистов по кибербезопасности, почти треть фирм собирается нанимать подобные кадры в третьем квартале 2023 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрос «Зарплаты.ру» и школы ИТ-профессий Skillfactory.

Руководители компаний, говоря о сотрудниках в сфере IT, чаще всего хотят нанять опытных специалистов (34 процента) или руководителей отделов (35 процентов). Специалистов наиболее высокого уровня, «сеньоров», ищут 17 процентов работодателей, и только 14 процентов готовы брать «джунов», неопытных начинающих работников.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко отметил, что в России наблюдается дефицит кадров в сфере информационных технологий в количестве более ста тысяч сотрудников, в сфере кибербезопасности нехватка составляет почти 30 тысяч кадров.

Эксперт назвал ситуацию на рынке напряженной. По его словам, с одной стороны увеличилось число киберугроз, с другой – наблюдается нехватка сотрудников из-за релокации за рубеж. Он добавил, что подготовка в вузах не успевает за потребностями рынка.

Ранее российский бизнес рассказал о рекордной нехватке сотрудников. С недостатком рабочих в минувшем апреле столкнулись 35 процентов российских промышленных предприятий, что стало рекордом с 1996 года.

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    Марина Совина
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