Байден заявил о предотвращении катастрофического дефолта в США

Президент США Байден заявил о предотвращении катастрофического дефолта в стране

Президент США Джо Байден подтвердил, что республиканцы достигли принципиальной договоренности с Конгрессом о предотвращении возможного дефолта в стране. Его слова приводит РИА Новости.

«Это соглашение — добрая весть для американского народа, потому что оно позволяет избежать того, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привело бы к экономической рецессии с опустошением пенсионных сбережений и потерей миллионов рабочих мест», — заявил глава государства.

В воскресенье, 28 мая, переговорные группы доработают текст инициативы, которую направят на утверждение в Палату представителей и Сенат. Байден «настоятельно» призвал обе палаты утвердить законопроект немедленно.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти сообщил о достижении договоренности с Белым домом по предотвращению дефолта в США. При этом ранее он обвинял Байдена в бездействии для урегулирования ситуации вокруг госдолга.

Минфин США уточнил сроки наступления дефолта в стране. Предполагается, что он произойдет 5 июня, а не 1 июня, как прогнозировала ранее глава ведомства Джанет Йеллен.