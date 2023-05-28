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05:47, 28 мая 2023Мир

Байден заявил о предотвращении катастрофического дефолта в США

Президент США Байден заявил о предотвращении катастрофического дефолта в стране
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден подтвердил, что республиканцы достигли принципиальной договоренности с Конгрессом о предотвращении возможного дефолта в стране. Его слова приводит РИА Новости.

«Это соглашение — добрая весть для американского народа, потому что оно позволяет избежать того, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привело бы к экономической рецессии с опустошением пенсионных сбережений и потерей миллионов рабочих мест», — заявил глава государства.

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В воскресенье, 28 мая, переговорные группы доработают текст инициативы, которую направят на утверждение в Палату представителей и Сенат. Байден «настоятельно» призвал обе палаты утвердить законопроект немедленно.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти сообщил о достижении договоренности с Белым домом по предотвращению дефолта в США. При этом ранее он обвинял Байдена в бездействии для урегулирования ситуации вокруг госдолга.

Минфин США уточнил сроки наступления дефолта в стране. Предполагается, что он произойдет 5 июня, а не 1 июня, как прогнозировала ранее глава ведомства Джанет Йеллен.

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    Марина Совина
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