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04:16, 28 мая 2023Мир

Маккарти заявил о соглашении с Белым домом по предотвращению дефолта

Маккарти объявил о соглашении с администрацией Байдена по предотвращению дефолта в США
Кевин Маккарти

Кевин Маккарти. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти заявил о достижении соглашения с Белым домом по предотвращению дефолта в США, пишет Punchbowl News.

«Байден и ведущий республиканец в конгрессе Кевин Маккарти достигли соглашения о повышении потолка госдолга федерального правительства», — уточняется в сообщении.

Ранее Маккарти заявил, что президент США Джо Байден не предпринимает усилий для урегулирования ситуации вокруг госдолга и его бездействие может привести страну к первому в истории дефолту. Глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала о возможном исчерпании чрезвычайных мер из-за достижения лимита госдолга 5 июня.

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    Марина Совина
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