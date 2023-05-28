Раскрыты детали соглашения по предотвращению дефолта в США
Соглашение, в рамках которого в США предотвратят дефолт, предполагает повышение потолка государственного долга в обмен на ограничение трат федерального бюджета. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник.
Информатор раскрыл детали соглашения по предотвращению дефолта в США и заявил, что без разрешения Конгресса на дополнительные заимствования уже в начале июня власти могли оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.
«Принципиальное соглашение повышает долговой лимит на два года и ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1 процент в 2025 финансовом году», — заявил близкий к переговорам источник.
Ранее президент США Джо Байден заявил о предотвращении катастрофического дефолта в США. «Это соглашение — добрая весть для американского народа, потому что оно позволяет избежать того, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привело бы к экономической рецессии с опустошением пенсионных сбережений и потерей миллионов рабочих мест», — отметил он.