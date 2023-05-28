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08:04, 28 мая 2023Экономика

Раскрыты детали соглашения по предотвращению дефолта в США

CNN: договоренности Белого дома с Конгрессом США предотвратят дефолт минимум на два года

Фото: Nathan Howard / Reuters

Соглашение, в рамках которого в США предотвратят дефолт, предполагает повышение потолка государственного долга в обмен на ограничение трат федерального бюджета. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник.

Информатор раскрыл детали соглашения по предотвращению дефолта в США и заявил, что без разрешения Конгресса на дополнительные заимствования уже в начале июня власти могли оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.

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«Принципиальное соглашение повышает долговой лимит на два года и ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1 процент в 2025 финансовом году», — заявил близкий к переговорам источник.

Ранее президент США Джо Байден заявил о предотвращении катастрофического дефолта в США. «Это соглашение — добрая весть для американского народа, потому что оно позволяет избежать того, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привело бы к экономической рецессии с опустошением пенсионных сбережений и потерей миллионов рабочих мест», — отметил он.

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    Марина Совина
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