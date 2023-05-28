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23:45, 28 мая 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали фактор для завершения конфликта

Ермак: приглашение Украины в НАТО может стать ключевым фактором для завершения конфликта

Фото: Pool / Ukrainian Presidentia / Global Look Press

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что приглашение Украины в НАТО может стать ключевым фактором для завершения конфликта. Такое мнение он выразил в интервью русской службе издания «Голос Америки» (признано в РФ СМИ-иноагентом).

«И это сегодня не только наше желание, это абсолютно такая реальность, которую требует современный мир, современная Европа», — подчеркнул он. Ермак добавил, что без Украины не может быть реальной новая система безопасности в Европе, отметив, что существующая не работает.

Глава офиса Владимира Зеленского также заявил, что Киев видит гарантии безопасности на пути своего членства в Североатлантическом альянсе. При этом он отметил, что альтернативы этому нет.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Роман Стефанчук сообщил, что 18 стран поддерживают вступление Украины в НАТО. Он также рассказал, что в Киеве не видят иной альтернативы этому блоку.

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    Марина Совина
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