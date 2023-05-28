Путин заявил о необходимости быстрой доставки гумпомощи в новые регионы России

Путин заявил о необходимости быстрой доставки продуктов и стройматериалов в новые регионы

Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня пограничника отметил необходимость быстрой доставки грузов в новые регионы страны.

По словам российского лидера, нужно обеспечить быстрое прохождение как военных, так и гражданских транспортных средств и грузов, в том числе продовольствия, гуманитарной помощи, строительных материалов, которые поступают в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Путин указал, что важно обеспечить «самое тесное взаимодействие» с другими подразделениями ФСБ, Вооруженными Силами и Росгвардией, а также органами власти регионов.

Также президент назвал другие задачи погранслужбы России вблизи зоны боевых действий. В их числе — надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий.

Ранее Владимир Путин прокомментировал работу правительства России. По его оценке, кабинет министров работает «вполне удовлетворительно».

