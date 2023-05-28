Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:49, 28 мая 2023Мир

Медведев ответил на заявление сенатора из США о смерти русских

Зампред Совбеза Медведев напомнил сенатору Грэму про убийство Роберта Кеннеди и Хьюи Лонга

Фото: Russian Government / Globallookpress.com

Сенатору Линдси Грэму, заявившему о выгоде США от смерти русских людей, стоит напомнить про громкие убийства американских политиков. Так заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на высказывание Грэма.

«Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов», — говорится в сообщении зампреда.

Он посоветовал Грэму вспомнить печальную судьбу экс-генпрокурора США Роберта Кеннеди, бывшего сенатора Хьюи Лонга, а также политиков Клемента Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта и Уэйна Оуэнса.

Ранее Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал смерть россиян самой удачной тратой денег США. «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — заявил политик, комментируя оказание Вашингтоном военной помощи Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Захарова сравнила слова сенатора из США и Буша-младшего о смерти русских
    Священник ПЦУ попытался болгаркой вскрыть храм Украинской православной церкви
    Медведев ответил на заявление сенатора из США о смерти русских
    В Кремле высказались о целях СВО
    Соперник Эрдогана на выборах нарушил электоральное законодательство Турции
    Сотни человек проплыли по московскому водоему и попали на видео
    Житель подмосковного Реутова раскрыл место ловли раков
    В Сербии допустили перерастание напряженности в Косово в вооруженный конфликт
    В Киеве любителям шашлыка на природе начали раздавать повестки
    Алла Пугачева вышла на сцену на концерте «Машины времени» в Израиле
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.