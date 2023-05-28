Военная администрация Киева сообщила о самой массированной атаке дронами

Военная администрация: Киев подвергся самой массированной атаке дронами с начала СВО

Киев в ночь с субботы на воскресенье, с 27 на 28 мая, подвергся самой массированной атаке дронами с начала специальной военной операции. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко в Telegram-канале.

По его словам, воздушная тревога в украинской столице длилась пять часов. Он добавил, что в населенном пункте работали системы противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии. Попко отметил, что это была 14-я атака на населенный пункт с начала мая.

В Киеве в ночь на 4 мая была зафиксирована самая высокая интенсивность ударов с начала 2023 года. В украинской столице прогремел взрыв, власти сообщали о работе ПВО. В Одесской, Киевской, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях объявлялась воздушная тревога.