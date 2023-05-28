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08:30, 28 мая 2023Бывший СССР

Военная администрация Киева сообщила о самой массированной атаке дронами

Военная администрация: Киев подвергся самой массированной атаке дронами с начала СВО

Фото: Gleb Garanich / Globallookpress.com

Киев в ночь с субботы на воскресенье, с 27 на 28 мая, подвергся самой массированной атаке дронами с начала специальной военной операции. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко в Telegram-канале.

По его словам, воздушная тревога в украинской столице длилась пять часов. Он добавил, что в населенном пункте работали системы противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии. Попко отметил, что это была 14-я атака на населенный пункт с начала мая.

В Киеве в ночь на 4 мая была зафиксирована самая высокая интенсивность ударов с начала 2023 года. В украинской столице прогремел взрыв, власти сообщали о работе ПВО. В Одесской, Киевской, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях объявлялась воздушная тревога.

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    Марина Совина
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