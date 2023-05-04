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09:04, 4 мая 2023Бывший СССР

В Киеве зафиксировали самую высокую интенсивность ударов с начала года

Глава администрации Попко: интенсивность ударов в Киеве была самой высокой с начала года

Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

В Киеве в ночь на 4 мая зафиксирована самая высокая интенсивность ударов с начала текущего года, заявил глава городской военной администрации Сергей Попко. Его слова приводятся в Telegram-канале администрации украинской столицы.

«Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года», — подчеркнул чиновник.

Попко сообщил, что в разных районах украинской столицы было зафиксировано падение обломков, однако информация о повреждениях не приводится.

В Киеве в ночь на 4 мая прогремел взрыв, власти подтверждали работу систем противовоздушной обороны (ПВО). Также сообщалось о пяти взрывах в Одессе. В Одесской, Киевской, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях объявлялась воздушная тревога.

Посольство США предупредило американских граждан, находящихся на Украине, о повышенной угрозе ракетных ударов. В заявлении дипмиссии отмечалось, что Госдепартамент видит риски обстрелов, в том числе в Киеве и Киевской области, в свете «недавнего увеличения числа ударов по всей Украине».

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Марина Совина
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