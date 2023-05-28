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20:52, 28 мая 2023Моя страна

В Дагестане спасли застрявшего в вентиляционной шахте котенка

Дагестанские спасатели вытащили котенка, который застрял в вентиляционной шахте

Кадр: Telegram-канал «ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана»

Сотрудники МЧС в Дагестане спасли котенка, который застрял в вентиляционной шахте одного из многоквартирных домов. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщается в Telegram-канале регионального главка ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел в одном из домов по улице Акушинского. Животное гуляло по чердаку и провалилось в трубу. Спасателей вызвали жильцы, которые услышали мяуканье.

«По мяуканью сотрудники МЧС России определили местонахождение котенка, позвали его и вытащили перепуганное животное через вентиляцию в натяжном потолке одной из квартир, не повредив имущество», — рассказали в ведомстве.

После этого котенка передали его владельцам.

Ранее в мае сообщалось, что на Таймыре рабочие одного из предприятий спасли новорожденного детеныша редкого полярного животного — овцебыка. После осмотра ветеринаром животное решили перевезти в Красноярск. Детенышу предстоит пройти курс реабилитации.

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    Варвара Кошечкина
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