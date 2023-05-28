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01:31, 28 мая 2023Экономика

В России зафиксировали дефицит тушек и филе бройлера

Аналитики AD Limited зафиксировали в России дефицит тушек и филе бройлера

Фото: Unsplash.com

Аналитики агентства AD Limited зафиксировали в России дефицит тушек и филе бройлера, об этом пишет газета «Ведомости».

Причиной «физической нехватки объемов» мяса птицы названы производственные трудности в Белгородской области, которая является лидером в этой отрасли. На долю региона с января по апрель 2023 года пришлось 12,1 процента или 264,4 тысячи тонн продукции.

Отмечается, что сложности связаны с поставками сырья для выращивания курицы, а также с логистикой. Кроме того, среди причин указывается рост экспорта, в первую очередь в Саудовскую Аравию. Россия в первом квартале текущего года увеличила поставки на четыре процента, до 86,2 тысячи тонн.

Ранее российский бизнес рассказал о рекордной нехватке сотрудников. С недостатком рабочих в минувшем апреле столкнулись 35 процентов российских промышленных предприятий, что стало рекордом с 1996 года.

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    Марина Совина
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