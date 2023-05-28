Российский военный назвал причину участившихся обстрелов приграничных территорий

Военный Мазур: ВСУ обстреливают приграничные территории, чтобы выманить ВС РФ из обороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают приграничные территории России, чтобы таким образом попытаться ослабить оборону российских войск. Об этом заявил военнослужащий Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Мазур, пишет «Московский комсомолец».

По его словам, причиной участившихся в последнее время подобных обстрелов является попытка ВСУ выманить российские войска из обороны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что попал под обстрел при посещении города Шебекино. Как уточнил глава региона, попасть в населенный пункт он смог только со второго раза.