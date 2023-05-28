Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:33, 28 мая 2023Бывший СССР

Российский военный назвал причину участившихся обстрелов приграничных территорий

Военный Мазур: ВСУ обстреливают приграничные территории, чтобы выманить ВС РФ из обороны

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают приграничные территории России, чтобы таким образом попытаться ослабить оборону российских войск. Об этом заявил военнослужащий Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Мазур, пишет «Московский комсомолец».

По его словам, причиной участившихся в последнее время подобных обстрелов является попытка ВСУ выманить российские войска из обороны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что попал под обстрел при посещении города Шебекино. Как уточнил глава региона, попасть в населенный пункт он смог только со второго раза.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    В Турции завершился второй тур президентских выборов
    Брежнева и Меладзе решили сдать в аренду свой дом в Подмосковье
    Сборная Латвии впервые в истории завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею
    Сильный дождь с градом в Москве попали на видео
    Эрдоган попросил сторонников охранять урны для голосования
    Российский танкист рассказал об уничтожении техники ВСУ из засады
    Футболиста ПСЖ госпитализировали в тяжелом состоянии
    В приграничном с Украиной селе обнаружили спущенный на парашюте предмет
    Российский военный назвал причину участившихся обстрелов приграничных территорий
    Эрдоган разозлился на окрик на избирательном участке и попал на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.