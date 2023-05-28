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18:34, 28 мая 2023Мир

В Конгрессе США появились противники сделки Маккарти с Байденом по госдолгу

Группа сенаторов-республиканцев выступила против сделки Маккарти с Байденом по госдолгу

Фото: Leah Millis / Reuters

Группа сенаторов-республиканцев выступила против сделки спикера Конгресса США Кевина Маккарти с президентом США Джо Байденом по госдолгу и возможному дефолту, чтобы «не идти на поводу у демократов». Первым среди тех, кто выступил за продолжение переговоров, был член палаты представителей от штата Техас, республиканец Чип Рой, его сообщения опубликованы в Twitter.

«Если вы хотите, чтобы граница [США и Мексики] была в безопасности, нужно чтобы никто из республиканцев не проголосовал за эту сделку, ведь она устранит все рычаги давления, что у нас есть», — говорится в одном из сообщений. Также конгрессмен указывал на то, что расходные статьи бюджета на 2023-2024 год остаются практически такими же раздутыми, как и в предыдущих проектах документов.

Его инициативу также поддержали республиканец от штата Джорджия Эндрю Клайд и его однопартиец от Северной Каролины Дэн Бишоп. «Кевин [Маккарти] говорит, что мы сможем вновь сражаться [за уменьшение госрасходов] в следующем году… но одновременно он предотвратил эту "борьбу", согласившись на приостановку потолка долга на два года», — заявил Бишоп.

Ранее президент США Джо Байден заявил о предотвращении катастрофического дефолта в США. «Это соглашение — добрая весть для американского народа, потому что оно позволяет избежать того, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привело бы к экономической рецессии с опустошением пенсионных сбережений и потерей миллионов рабочих мест», — отметил он.

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    Виктория Кондратьева
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