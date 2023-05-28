В Кремле прокомментировали слова американского сенатора о смерти россиян

Песков: слова сенатора Грэма об инвестициях в смерть россиян позорят США как страну

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма, назвавшего смерть россиян самой удачной тратой денег США. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Представитель Кремля отметил, что подобным заявлением Грэм позорит Соединенные Штаты. «Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Линдси Грэм, говоря об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву, заявил, что «русские умирают», обратив при этом внимание, что США «еще никогда не тратили деньги так удачно».