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18:59, 28 мая 2023Интернет и СМИ

В экономике США увидели признаки перехода к плановой модели

Shūkan Gendai: США вводят в национальную экономику элементы советской плановой модели

Фото: Viacheslav Bublyk / Unsplash

Белый дом вводит в национальную экономику США элементы плановой модели, напоминающей советские пятилетние планы. Такое мнение высказал редактор японского журнала Shūkan Gendai Таро Ивата.

«При покупке электромобиля американец имеет право на федеральную субсидию в размере до 7500 долларов в целях содействия их популяризации. Однако это не касается автомобилей японских, европейских и корейских производителей. Субсидию можно получить только на покупку электромобилей американских компаний Ford, General Motors, Stellantis и Tesla», — говорится в публикации.

По мнению автора, такие меры являются «крайним проявлением протекционистской политики, при которой нет ни свободной конкуренции, ни принципов свободного рынка — краеугольных камней капитализма». Таро Ивата добавил, что таким образом Белый дом пытается вводить материальное поощрение американцев за использование национальных товаров в вышеуказанных отраслях промышленности.

Ранее колумнист американского портала 19FortyFive Брэндон Вейхерт перечислил пять основных ошибок Джо Байдена на посту президента США и назвал его худшим президентом в истории страны. В материале также говорится, что Байден не смог сдержать бешеный рост инфляции, которая с момента вступления президента на должность была на минимальном уровне. Кроме того, при 46-м президенте США выросла зависимость от иностранных источников ископаемого топлива.

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    Марина Совина
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