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12:16, 28 мая 2023Бывший СССР

Тероборона Львова обокрала украинских солдат на 100 миллионов гривен

Руководство теробороны Львова обокрало украинских солдат на 100 миллионов гривен

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Руководство территориальной обороны Львова обокрала украинских солдат на 100 миллионов гривен, передает портал LMN.

Отмечается, что в начале мая этого года солдаты Самборской ТРО направили обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, где привели ряд фактов злоупотреблений их военного руководства на общую сумму почти 100 миллионов гривен. По словам военных, во время их пребывания в зоне боевых действий в Донецкой народной республике (ДНР) в течение апреля — августа 2022 года, к ним привозили плесень, гнилые овощи и фрукты, а также испорченное мясо и сосиски.

«С ноября 2022 по апрель 2023 по приказу офицера группы логистики старшего лейтенанта Кимака В.В. из личного состава военнослужащих ППД г.Самбора ежемесячно собирали и собирают по 300 гривен для приготовления обеда, несмотря на то, что мы военнослужащие находимся на круглосуточном обеспечении питанием, и имеем в штате поваров», — заявили украинские военные.

Помимо этого, подписанты пожаловались на то, что 90 процентов личного состава воинской части одевались или за свой счет, или благодаря волонтерам. Таким образом, их руководители разворовали более восьмидесяти миллионов гривен.

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    Алевтина Запольская
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