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21:15, 21 мая 2023Бывший СССР

Украинский пленный заявил о нехватке оружия, еды и воды на передовой

Украинский пленный Ленив заявил, что ВСУ на передовой испытывают проблемы с обеспечением

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Украинский военнопленный Василий Ленив заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой в Донбассе испытывают проблемы с обеспечением, им не хватает оружия, еды и воды, передает РИА Новости.

Военнослужащий 14-й бригады Нацгвардии Украины попал в плен в районе населенного пункта Спорное на северском направлении.

По словам Ленива, у их подразделения были старые советские автоматы, из тяжелых вооружений — только ручной противотанковый гранатомет (РПГ) и несколько снарядов. У пулемета Калашникова во время обстрела разломало приклад.

«Еда и вода просто ужасные. Воды очень мало давали: три бутылки на восемь человек на сутки, еды тоже очень мало», — добавил военнопленный, отметив, что за припасами приходилось ходить пешком по три-четыре километра.

Ранее Василий Ленив рассказал, что украинские войска продолжают нести большие потери под селом Спорное в Донбассе.

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Марина Совина
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