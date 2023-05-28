«Укрэнерго» сообщила об импорте электроэнергии из Словакии

«Укрэнерго»: импорт электроэнергии из Словакии на Украину будет длиться весь день 28 мая

Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» назвала длительность импорта электроэнергии из Словакии на Украину. Об этом сказано в Telegram-канале компании.

«Экспорт, как и вчера, не осуществляется. Импорт продлится из Словакии почти весь день, однако в вечерний пик потребления его объем незначителен», — сказано в сообщении.

Уточняется, что 28 мая с 21.00 до 22.00 для покрытия вечернего пика потребления Украина принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии. В компании объяснили, что причиной была недостаточность общей мощности украинских электростанций.

Ранее «Укрэнерго» приостановила экспорт электроэнергии из Украины. По данным НЭК, такое решение связано с необходимостью покрыть потребности страны в потреблении электроэнергии.