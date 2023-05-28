Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:25, 28 мая 2023Бывший СССР

«Укрэнерго» сообщила об импорте электроэнергии из Словакии

«Укрэнерго»: импорт электроэнергии из Словакии на Украину будет длиться весь день 28 мая

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» назвала длительность импорта электроэнергии из Словакии на Украину. Об этом сказано в Telegram-канале компании.

«Экспорт, как и вчера, не осуществляется. Импорт продлится из Словакии почти весь день, однако в вечерний пик потребления его объем незначителен», — сказано в сообщении.

Уточняется, что 28 мая с 21.00 до 22.00 для покрытия вечернего пика потребления Украина принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии. В компании объяснили, что причиной была недостаточность общей мощности украинских электростанций.

Ранее «Укрэнерго» приостановила экспорт электроэнергии из Украины. По данным НЭК, такое решение связано с необходимостью покрыть потребности страны в потреблении электроэнергии.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Анастасия Заикина
    Обсудить
    Последние новости
    МИД России отреагировал на планы по поставкам истребителей Украине
    Отражение атаки беспилотников ВСУ на Кубани попало на видео
    В России предложили судить сенатора США из-за слов о вложении в смерти русских
    Стало известно о строительстве заграждений на границе КНДР с Россией
    В МИД ответили на слова американского сенатора о смерти россиян
    Опасность использования беспроводных наушников оценили
    Еврокомиссии пожаловались на соглашение испанского премьера Санчеса с Байденом
    Бывший чемпион UFC назвал три лучших поединка 2023 года в промоушене
    «Укрэнерго» сообщила об импорте электроэнергии из Словакии
    В Крыму произошло массовое ДТП
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.