Китай не подтвердил слухи о предложении сохранить новые регионы за Россией

МИД Китая не подтвердил слухи о предложении Ли Хуэя сохранить новые регионы за Россией

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин не подтвердила слухи о том, что спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй предлагал союзникам из США и Европы добиться немедленного прекращения огня на Украине с сохранением за Россией ее новых регионов. Об этом пишет ТАСС.

«Я также заметила, что министр иностранных дел Украины публично заявил о том, что связался со всеми сторонами, и ни одна страна не заявила о том, что Ли Хуэй делал заявления, которые указывались в сообщении The Wall Street Journal», — отметила Мао Нин, не отрицая, что Пекин выступал с таким предложением.

Неназванные источники WSJ на прошлой неделе утверждали, будто Ли Хуэй призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону и заявил, что они должны действовать быстро, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной.