МИД России усомнился в искажении слов сенатора США о смерти русских

МИД России: попытка оправдать заявления Грэма о смерти русских цинична

В МИД России считают, что информация об искаженных словах американского сенатора Линдси Грэма об убийстве русских — попытка позорно и цинично оправдать его «людоедские» заявления. Об этом пишет РИА Новости.

В министерстве считают, что это «трусливые оправдания», которые станут еще одним ударом по репутации западных СМИ, «которым пришлось выкручиваться и за Вашингтон, и за Киев».

Ранее стало известно, что администрация президента Украины Владимира Зеленского передала Reuters полную запись видео, где Грэм заявил, что украинцы впитали американскую идеологию «Живи свободным или умри». «А русские умирают», — добавил он. Фраза про самое выгодное вложение денег относилась к 38 миллиардам долларов военной помощи, которые Вашингтон передал Украине с февраля 2022 года.