Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:24, 29 мая 2023Мир

G7 приготовит гарантии безопасности для Киева

G7 тайно готовит гарантии безопасности для Киева в случае завершения конфликта

Фото: Ministry of Foreign Affairs of Japan / Handout / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) тайно ведут работу над гарантиями безопасности, которые предложат Киеву в случае урегулирования конфликта. Об этом пишет газета La Repubblica со ссылкой на источники.

Кроме того, G7 поддерживают проведение саммита, посвященного урегулированию по предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским «формуле мира». Однако, по сведениям источников, США и ЕС оказывают давление на политика, чтобы Зеленский смягчил текст формулировок, сделав «более приемлемым для стран Глобального Юга».

По информации издания, в качестве политической гарантии Киеву могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в Евросоюз. В этом плане решающим может стать саммит ЕС в декабре.

Как заявила ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин, Пекин тоже продолжит укреплять консенсус и добиваться мирного урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине поддержали перенос празднования Дня Победы на 8 мая
    Китай отправит «Шэньчжоу-16» к орбитальной станции
    Стало известно об отмене встречи глав МИД Турции и Швеции по НАТО
    Под Петербургом школьницы подрались из-за вейпа и попали на видео
    Полторы тысячи Кайлов приехали в город Кайл на праздник в честь имени Кайл
    В России захотели избавить соотечественников за рубежом от теста по русскому
    Директор Славы подтвердил ее госпитализацию и рассказал о состоянии певицы
    Россиянам напомнили даты длинных выходных в июне
    Россиянкам назвали ускоряющие старение кожи популярные процедуры
    ФСБ накрыла крупную сеть нарколабораторий на Урале
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.