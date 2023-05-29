G7 приготовит гарантии безопасности для Киева

G7 тайно готовит гарантии безопасности для Киева в случае завершения конфликта

Страны «Большой семерки» (G7) тайно ведут работу над гарантиями безопасности, которые предложат Киеву в случае урегулирования конфликта. Об этом пишет газета La Repubblica со ссылкой на источники.

Кроме того, G7 поддерживают проведение саммита, посвященного урегулированию по предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским «формуле мира». Однако, по сведениям источников, США и ЕС оказывают давление на политика, чтобы Зеленский смягчил текст формулировок, сделав «более приемлемым для стран Глобального Юга».

По информации издания, в качестве политической гарантии Киеву могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в Евросоюз. В этом плане решающим может стать саммит ЕС в декабре.

Как заявила ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин, Пекин тоже продолжит укреплять консенсус и добиваться мирного урегулирования конфликта на Украине.