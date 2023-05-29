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20:34, 29 мая 2023Забота о себе

Психолог перечислила признаки начальника-тирана

Психолог Гогуева: абьюзер выдает себя психическим или физическим насилием над коллегами

Фото: Campaign Creators / Unsplash

Кандидат психологических наук Марина Гогуева перечислила признаки, позволяющие выявить начальника-тирана на работе. Ее слова приводит «Пятый канал».

По словам Гогуевой, абьюзер выдает себя проявлением психологического или физического насилия по отношению к коллегам. Такие люди всегда стараются держать людей в зависимости от себя и разными способами заставляют их подстроиться под себя и свое настроение, объяснила психолог.

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Такие начальники предпочитают общаться с подчиненными и сослуживцами на повышенных тонах, нередко публично обесценивают и унижают их. Кроме того, они с легкостью могут игнорировать чужие вопросы и замечания, давать поручения и не озвучивать дедлайн, придираться без повода, отметила Гогуева.

Например, вы поделились результатами своего труда, своими достижениями, а руководитель отвечает «Подумаешь, так бы любой дурак смог». Это люди, которые систематически нарушают рабочие границы. Например, они звонят вам в отпуске и требуют исполнить то, что им нужно

Марина Гогуевапсихолог

Также начальник-абьюзер может задерживать зарплату, чтобы сотрудники ходили и выпрашивали у него честно заработанные средства, подытожила психолог.

Ранее сексолог Антон Орлов перечислил признаки женщины-абьюзера. По его словам, такая женщина будет демонстрировать склонность к физическому насилию, например, стремиться ударить или шлепнуть своего партнера.

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    Наталья Обрядина
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