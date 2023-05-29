Российская пенсионерка пообещала взорвать участок разозливших ее полицейских

В Челябинске 64-летняя пенсионерка была задержана за обещание взорвать полицейский участок

В Челябинске в отношении 64-летней пенсионерки завели уголовное дело о телефонном терроризме. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, у пожилой женщины и ее дочери произошел скандал, вылившийся в серьезный конфликт. Пенсионерка вызвала полицию, но прибывший офицер решил не вмешиваться в ссору женщин и покинул место скандала, чем разозлил пожилую женщину.

На следующий день россиянка позвонила полицейским и пообещала, что взорвет их участок. Осмотр показал, что взрывчатки в отделении полиции нет. Нарушительницу спокойствия задержали.

В сентябре 2022 года полицейские сломали руку буйной пожилой россиянке во время задержания.