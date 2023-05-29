Военкоры сообщили об ударах по Киеву баллистическими ракетами

«РВ»: по Киеву наносятся удары гиперзвуковыми и баллистическими ракетами

По Киеву наносятся удары гиперзвуковыми и баллистическими ракетами, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

По данным авторов канала, они «застали врасплох системы ПВО». Кроме того, одной из целей стал зенитный ракетный комплекс Patriot в районе киевского аэропорта Жуляны.

«Летит новая волна ракет, взрывы гремят в Черниговской области и под Киевом», — добавляет канал.

О взрывах в центре Киева стало известно ранее 29 мая. «Взрывы в городе! В центральных районах», — заявил мэр города Виталий Кличко, призвав жителей оставаться в укрытиях. В столице Украины, а также в Киевской области объявлена воздушная тревога.