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11:27, 29 мая 2023Бывший СССР

В центре Киева раздались взрывы

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в центральных районах столицы Украины
СюжетВзрывы в Киеве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

В центре Киева утром 29 мая раздались взрывы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

«Взрывы в городе! В центральных районах», — заявил он, призвав жителей оставаться в укрытиях. Экстренные службы выехали на место взрывов.

По данным карты воздушных тревог, в столице Украины, а также в Киевской области объявлена воздушная тревога, сигнал сработал незадолго до первых сообщений о взрывах. Издание «Страна.ua» сообщило, что над городом сработала система ПВО.

ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщил, что в районе аэропорта Жуляны виден дым.

Ночью в Киеве также произошла серия мощных взрывов. В Нацполиции Киевской области сообщили, что повреждены объекты инфраструктуры.

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    Антон Похиляк
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