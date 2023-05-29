Военкоры сообщили о мощных взрывах в Киеве

«РВ»: в Киеве, Хмельницкой и Винницкой областях Украины произошла серия мощных взрывов

В Киеве произошла серия мощных взрывов, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Как отмечают военкоры, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. «Часть ракет уже на Западной Украине идет ко Львову, гремят взрывы, [система противовоздушной обороны] ПВО пытается отразить удар», — говорится в сообщении. Уточняется, что под прицелом также находятся Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Винницкая, Ровенская области Украины.

Ранее стало известно, что во время воздушной тревоги в Киеве жителей не пустили в закрытое на ночь метро. Инцидент произошел на станции «Минская». Киевляне стучались в запертые двери, но безрезультатно — метро оказалось закрыто на ночь.