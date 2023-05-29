Метро Киева отказалось пустить жителей во время воздушной тревоги

RusVesna: во время воздушной тревоги в Киеве жителей не пустили в закрытое на ночь метро

Во время воздушной тревоги в Киеве жителей не пустили в метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Инцидент произошел на станции «Минская». Киевляне стучались в запертые двери, но безрезультатно — метро оказалось закрыто на ночь.

28 мая начальник военной администрации украинской столицы Сергей Попко рассказал, что Киев минувшей ночью подвергся самой массированной с начала специальной военной операции (СВО) атаке беспилотниками. По словам чиновника, та атака на город стала четырнадцатой с начала мая. Беспилотники наносили удары в несколько волн, а режим воздушной тревоги действовал более пяти часов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что по всей стране развернуто уже более 5,5 тысячи так называемых «пунктов несокрушимости». По его словам, украинцы могут обратиться туда за помощью в случае отключения в их домах электричества, а также при наличии проблем с отоплением и водоснабжением.